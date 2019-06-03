В Кабуле один человек погиб при взрыве в микроавтобусе

КАБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Взрыв в микроавтобусе в столице Афганистана Кабуле унес жизнь одного человека, еще девять ранены, заявил РИА Новости официальный представитель минздрава страны Вахидулла Маяр.

"По предварительной оценке, жертвой взрыва стал один человек, еще девять ранены", - заявил Маяр.

Kabul explosion resulted at one killing and 9 injuring, according to initial findings. pic.twitter.com/wkAtIanuKM — Brave Youth (@Outspok16554750) 3 июня 2019 г.