В Кабуле один человек погиб при взрыве в микроавтобусе

КАБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Взрыв в микроавтобусе в столице Афганистана Кабуле унес жизнь одного человека, еще девять ранены, заявил РИА Новости официальный представитель минздрава страны Вахидулла Маяр.
"По предварительной оценке, жертвой взрыва стал один человек, еще девять ранены", - заявил Маяр.
Kabul explosion resulted at one killing and 9 injuring, according to initial findings. pic.twitter.com/wkAtIanuKM— Brave Youth (@Outspok16554750) 3 июня 2019 г.
Официальный представитель полиции Кабула Басыр Муджахид сообщил РИА Новости, что целью взрыва стал микроавтобус, перевозивший сотрудников комиссии по независимой административной реформе и гражданской службе. Взрыв прогремел недалеко от здания министерства энергетики Афганистана.