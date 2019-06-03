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РИА Новости

Россия заинтересована в развитии отношений со всеми странами, заявил Песков

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не "развернулась" на Восток, она заинтересована в развитии партнерства со всеми странами, и несмотря на то, что объем торговли между РФ и Китаем постоянно растет, ее главными торговыми партнерами по-прежнему остаются страны Евросоюза, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Китай пока что не является нашим торговым партнёром номер один. Этот титул по-прежнему сохраняют за собой страны Евросоюза… Не могу согласиться с тем, что Россия развернулась на Восток. Я надеюсь, что такого никогда не произойдёт. Орёл на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток. Такова природа любого измерения в подходе России… будь то политическая, дипломатическая или экономическая деятельность", - сказал Песков в интервью программе "Софико" на RT.
По его словам, Китай и Россию связывают "очень тесные партнёрские отношения".
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"Наше сотрудничество протекает успешно. Что я имею в виду? То, что объём торговли между нашими странами постоянно растёт… вне зависимости от международной экономической обстановки. Мы планировали, что добьёмся здесь результата в 100 миллиардов долларов, однако в итоге вышло даже немного больше – 107 миллиардов. Если сравнивать с товарооборотом США и Китая, то сумма это довольно скромная, но, тем не менее, для размера нашей экономики она очень значительная", - сообщил Песков.
Он добавил, что проект по сопряжению китайской инициативы "Один пояс – один путь" с ЕАЭС - "очень привлекательный".
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"Можно даже сказать, что это не просто проект, а своего рода философия, некое обобщение масштабных проектов, задуманных нашими китайскими партнёрами. Россия не участвует в процессе напрямую, а скорее рассматривает возможность интеграции в той или иной степени, которая была бы совместима с его параметрами. Конечно, нельзя сказать, что Китай много инвестирует в российскую экономику… Здесь по-прежнему остаётся очень много места для увеличения объёма их инвестиций. И мы надеемся, что со временем так и будет", - отметил Песков.
Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс и один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости посол Китая в РФ Ли Хуэй, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего госвизита в Россию, который пройдет 5-7 июня, среди прочих вопросов хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным сопряжение Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс и один путь".
Виктор Бондарев
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