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РИА Новости
Ситуация в Судане

СМИ: в Хартуме аэропорт приостановил работу после разгона лагеря оппозиции

Вчера, 11:59
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КАИР, 3 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Хартума приостановил работу после разгона военными палаточного городка оппозиции, сообщает корреспондент Sky News Arabia.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось о применении огнестрельного оружия.
СМИ сообщили о 12 погибших, более ста человек ранены.
"Вся деятельность в международном аэропорту Хартума, в том числе воздушное движение, приостановлено", - сообщает телеканал.
Вслед за разгоном палаточного лагеря ведущее суданское оппозиционное движение Объединение профсоюзов Судана призвало жителей страны начать акцию гражданского неповиновения.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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