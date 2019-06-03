СМИ: в Хартуме аэропорт приостановил работу после разгона лагеря оппозиции

КАИР, 3 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Хартума приостановил работу после разгона военными палаточного городка оппозиции, сообщает корреспондент Sky News Arabia.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось о применении огнестрельного оружия.
СМИ сообщили о 12 погибших, более ста человек ранены.
"Вся деятельность в международном аэропорту Хартума, в том числе воздушное движение, приостановлено", - сообщает телеканал.
Вслед за разгоном палаточного лагеря ведущее суданское оппозиционное движение Объединение профсоюзов Судана призвало жителей страны начать акцию гражданского неповиновения.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.