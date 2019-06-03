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РИА Новости

Песков: следствие определит, является ли дело Калви коммерческим спором

Вчера, 11:53
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. К делу американского предпринимателя Майкла Калви надо подходить с учетом завершения следствия, которое определит, идет ли речь о коммерческом споре или нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков.
"Смотрите, к ситуации надо подходить вот как. Многие бизнесмены протестуют против этого дела из убеждённости в том, что речь идёт о сугубо коммерческом споре, который нужно решать в арбитражном суде, а не в уголовном, или не в рамках уголовного расследования", - сказал Песков в интервью Софико Шеварднадзе на телеканале RT.
Он подчеркнул, что характер спора должно определить следствие.
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"Так вот: надо дождаться завершения следствия. И если будет доказано, что речь идёт не о коммерческом споре, то всё было сделано правильно. Вот в чём суть. Нужно набраться терпения. И надо понимать, что у прокуроров и следователей должны быть очень веские основания для помещения этих лиц под стражу на период следствия", - отметил Песков.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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