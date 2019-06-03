В Кремле надеются, что Калви и его партнер Дельпаль окажутся на свободе

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В Кремле надеются, что арестованные предприниматели из США и Франции Майкл Калви и Филипп Дельпаль окажутся на свободе, их дело расследуется в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что на недавней встрече российского президента Владимира Путина с представителями деловых кругов Франции ее участники подняли вопрос о судьбе задержанных граждан.

"Президент Путин предоставил им все необходимые разъяснения. Не о сути самого дела, а о том, что процесс идёт при строгом соблюдении российского законодательства. Мы, конечно, надеемся, что в итоге эти господа окажутся на свободе. Но никакого волюнтаризма здесь нет. Есть российское законодательство, и его надлежит соблюдать", - заявил Песков в интервью Софико Шеварднадзе на телеканале RT

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.