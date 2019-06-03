В СК опровергли сообщение о девушке-маугли в астраханской больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Пациентка астраханской больницы, которую приняли за "ребенка-маугли", находится там в связи с неврологическим заболеванием, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области.

Ранее РИА " Волга " со ссылкой на читательницу сообщило, что в одну из больниц Астрахани доставили "девочку-маугли", у которой "отсутствуют элементарные социальные навыки", она "ходит с трудом и производит впечатление очень запущенного ребенка". Информацию передали правоохранителям.

"Проверку по данному факту мы не проводим ввиду того, что совершеннолетняя девушка находится в больнице в связи с неврологическим заболеванием. Нарушений нет", - сказал представитель СУСК.

Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, у девушки ДЦП. "Она вышла из дома, и у нее случился приступ, ее госпитализировали, а родители об этом не знали и подали в розыск. Потом они ее нашли", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время девушка находится в больнице.