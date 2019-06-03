В СК опровергли сообщение о девушке-маугли в астраханской больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Пациентка астраханской больницы, которую приняли за "ребенка-маугли", находится там в связи с неврологическим заболеванием, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области.
Ранее РИА "Волга" со ссылкой на читательницу сообщило, что в одну из больниц Астрахани доставили "девочку-маугли", у которой "отсутствуют элементарные социальные навыки", она "ходит с трудом и производит впечатление очень запущенного ребенка". Информацию передали правоохранителям.
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"Проверку по данному факту мы не проводим ввиду того, что совершеннолетняя девушка находится в больнице в связи с неврологическим заболеванием. Нарушений нет", - сказал представитель СУСК.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, у девушки ДЦП. "Она вышла из дома, и у нее случился приступ, ее госпитализировали, а родители об этом не знали и подали в розыск. Потом они ее нашли", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время девушка находится в больнице.
В марте широкий резонанс получил случай, когда в квартире в Москве нашли пятилетнюю девочку в антисанитарных условиях. Ребенок плакал, украшение у нее на шее вросло в кожу. В СМИ ее назвали "девочка-маугли". Позже в столичном департаменте труда и соцзащиты сообщили, что у девочки есть социальные навыки, она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт. Мать девочки была задержана, возбуждено дело по статье "покушение на убийство", ее признали невменяемой.
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