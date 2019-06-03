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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 2,5 тысячи беженцев

Вчера, 11:36
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 2,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 650 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 620 человек (женщин – 186, детей – 316), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 2 030 человек (женщин – 609, детей – 1 035)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 14 граждан Сирии.
За прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция в Асбинат-Эс-Сугра (провинция Дамаск), в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,175 тонны.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 3,5 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 42 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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