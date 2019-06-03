Подмосковное Мострансавто поменяло организационно-правовую форму

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области "Мострансавто" с 1 июня в соответствии с решением регионального правительства реорганизовано в акционерное общество, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Реорганизация открывает значительные перспективы для развития предприятия. Полученный статус позволит повысить эффективность управления имущественным блоком, расширит возможности своевременного выполнения государственных программ, модернизации производственных мощностей, инфраструктуры предприятия, обновления автобусного парка", - сообщает ведомство.

Отмечается, что после реорганизации 100% акций принадлежат государству. Функции единственного акционера получило правительство Московской области. Мострансавто возглавит совет директоров, в состав которого войдут пять представителей, в том числе из министерства имущественных отношений Московской области, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Московского областного транспортного союза.