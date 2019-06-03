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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Следователи СК осматривают место ЧП в Дзержинске и опрашивают свидетелей

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПроходная завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Проходная завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Проходная завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники следственных органов работают на территории завода "Кристалл" в Дзержинске и опрашивают свидетелей и потерпевших, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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"Расследование уголовного дела продолжается. После получения разрешения от компетентных органов о безопасности проведения следственных действий на территории предприятия следователи СК приступили к осмотру места происшествия. В настоящее время следователи СК детально осматривают место происшествия. Кроме того, опрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация", - говорится в сообщении СУСК.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления, отмечается в сообщении.
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