Следователи СК осматривают место ЧП в Дзержинске и опрашивают свидетелей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники следственных органов работают на территории завода "Кристалл" в Дзержинске и опрашивают свидетелей и потерпевших, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Расследование уголовного дела продолжается. После получения разрешения от компетентных органов о безопасности проведения следственных действий на территории предприятия следователи СК приступили к осмотру места происшествия. В настоящее время следователи СК детально осматривают место происшествия. Кроме того, опрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация", - говорится в сообщении СУСК.
Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления, отмечается в сообщении.