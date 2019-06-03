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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности на вторник

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Синоптики объявили на 4 июня "жёлтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "жёлтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
По данным синоптиков, днем во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве будет варьироваться от 24 до 26 градусов тепла, в области - от плюс 21 до плюс 26.
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ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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