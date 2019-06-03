В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности на вторник

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Синоптики объявили на 4 июня "жёлтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "жёлтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды
По данным синоптиков, днем во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве будет варьироваться от 24 до 26 градусов тепла, в области - от плюс 21 до плюс 26.