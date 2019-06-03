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РИА Новости

Помпео назвал условие для нового соглашения с Ираном по атому

Вчера, 11:06
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post, что США готовы заключить с Ираном новое соглашение по атому с целью гарантировать, что он не будет производить ядерное оружие.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что стремление Вашингтона не допустить получение Ираном ядерного оружия не имеет под собой основания. По словам Роухани, у Ирана не будет иного пути, кроме как сопротивления, до тех пор, пока США, нарушившие ядерную сделку, не вернутся к "нормальному состоянию".
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"Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности производить атомное оружие, которое представляет угрозу миру", - заявил Помпео изданию, отметив, что США намерены "гарантировать, что Иран никогда не станет обладать ядерным оружием".
Госсекретарь США отметил, что президент США Дональд Трамп считает, что заключенная в 2015 году сделка с Ираном "прямо" ведет к развитию ядерного оружия в Иране. "Это нельзя так принять, поэтому мы вышли из сделки", - добавил Помпео.
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Ранее Помпео во время пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий. При этом Помпео отметил, что США продолжат противостоять "злонамеренной политике" Тегерана и готовы начать диалог, когда Иран "придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство".
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За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
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После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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