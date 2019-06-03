СК предъявил обвинение матери, оставившей двух детей в подмосковном хостеле

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. СК предъявил обвинение матери, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что мать оставила двух годовалых детей в хостеле в Московской области, куда она заселилась 28 мая, отказавшись предоставить администратору паспорт.

"Матери, оставившей в хостеле в Котельниках своих годовалых детей, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности", - сообщила журналистам Врадий.

Она также добавила, что во время допроса женщина свою вину не признала, сообщив следователю о том, что оставила детей в хостеле по договоренности со знакомой няней.