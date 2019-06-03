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РИА Новости

СК предъявил обвинение матери, оставившей двух детей в подмосковном хостеле

Вчера, 11:06
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. СК предъявил обвинение матери, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что мать оставила двух годовалых детей в хостеле в Московской области, куда она заселилась 28 мая, отказавшись предоставить администратору паспорт.
"Матери, оставившей в хостеле в Котельниках своих годовалых детей, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности", - сообщила журналистам Врадий.
Она также добавила, что во время допроса женщина свою вину не признала, сообщив следователю о том, что оставила детей в хостеле по договоренности со знакомой няней.
Продолжается выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. Суд в понедельник примет решение об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
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