СМИ сообщили, что суданские военные преследовали в Хартуме преступников

КАИР, 3 июн – РИА Новости. Саудовский телеканал " Саудовский телеканал " Аль-Хадас " со ссылкой на суданские военные источники сообщил, что военнослужащие были вынуждены начать операцию на площади в районе палаточного лагеря протестующих в Хартуме, так как получили информацию о проникновении туда преступников.

"Военные были вынуждены вмешаться после поступления информации о проникновении в лагерь демонстрантов преступников из района "Колумбия", - цитирует телеканал слова военного источника.

"Колумбия" известен как столичный район, где орудуют банды грабителей, наркоторговцы, торговцы алкоголем. В последние дни суданские СМИ сообщали, что банды из "Колумбии" все чаще стали нападать на граждан.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось также, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади. Оппозиция сообщает о восьми погибших и 60 пострадавших.