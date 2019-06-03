Суданская оппозиция призвала к уходу переходного военсовета

КАИР, 3 июн – РИА Новости. Суданское политическое оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены", в которое входит несколько движений и которое выступает за немедленную передачу власти от военных гражданским властям, призвало к уходу переходного военного совета.

Призыв прозвучал после событий в понедельник в Хартуме, когда военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции.

Оппозиция пригрозила "немедленно перекрыть все улицы в столице и ее окрестностях, а также повсеместно выйти на мирные акции протеста".

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади. Оппозиция сообщает о трех погибших и 60 пострадавших.