Суданская оппозиция призвала к уходу переходного военсовета

КАИР, 3 июн – РИА Новости. Суданское политическое оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены", в которое входит несколько движений и которое выступает за немедленную передачу власти от военных гражданским властям, призвало к уходу переходного военного совета.
Призыв прозвучал после событий в понедельник в Хартуме, когда военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции.
Оппозиция пригрозила "немедленно перекрыть все улицы в столице и ее окрестностях, а также повсеместно выйти на мирные акции протеста".
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади. Оппозиция сообщает о трех погибших и 60 пострадавших.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.