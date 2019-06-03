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РИА Новости
Теплоснабжение

"Силмаш" хочет построить экспериментальную ТЭС в Подмосковье

Вчера, 10:35
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Силовые машины" намерены построить экспериментальную тепловую электростанцию (ТЭС) на 1,4 ГВт в Каширском районе Подмосковья для "обкатки" российских газовых турбин большой мощности, инвестиции оцениваются в 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
"Силовые машины" сообщает о планах строительства экспериментальной теплоэлектростанции (ТЭС) суммарной мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области, что позволит создать не менее 500 новых рабочих мест в регионе. Объем инвестиций оценивается в размере 100 миллиардов рублей. "Силовые машины" намерены реализовать проект самостоятельно или с индустриальным партнером", - говорится в сообщении.
Строительство экспериментальной ТЭС необходимо для "обкатки" головных образцов отечественных газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт, к созданию которых компания приступила в 2018 году. В сообщении отмечается, что важным аргументом при определении возможного места строительства стал запланированный вывод из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей в этом районе и, в перспективе, большая востребованность электроэнергии.
Председатель правления ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров говорил журналистам, что, наверное, строить экспериментальные ТЭС можно на площадках, где выведены из эксплуатации крупные энергомощности, что позволит сэкономить на создании инфраструктуры. В Каширском районе такой площадкой может стать Каширской ГРЭС, на которой "Интер РАО" планировала вывести из эксплуатации до 2020 года 1,6 ГВт (0,6 ГВт уже выведены).
29 мая, 11:43
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Строить экспериментальную ТЭС "Силмаш" хочет в рамках специального механизма, гарантирующего окупаемость проекта за счет повышенных платежей за мощность. В апреле Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства, позволяющий построить экспериментальные ТЭС суммарной мощностью до 1,4 ГВт. Конкурсы на выбор проектов таких ТЭС кабмин РФ планирует провести до осени.
В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым.
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