"Красочный забег" в Москве: буйство цвета и хорошее настроение

"Красочный забег" провели в спорткомплексе "Лужники" 2 июня.
"Красочный забег" провели в спорткомплексе "Лужники" 2 июня.
Маршрут протянулся по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
Маршрут протянулся по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
На дистанцию вышли около пяти тысяч человек.
На дистанцию вышли около пяти тысяч человек.
Им предстояло пробежать пять километров через четыре разноцветные зоны.
Им предстояло пробежать пять километров через четыре разноцветные зоны.
Личное время бегунов не фиксировали.
На этом старте были важные не рекорды, а улыбки и хорошее настроение.
На этом старте были важные не рекорды, а улыбки и хорошее настроение.
Кроме всего прочего, организаторы оценивали оригинальность костюмов участников.
Кроме всего прочего, организаторы оценивали оригинальность костюмов участников.
Все бегуны получили на финише памятные значки.
Победителям и призерам достались кубки и подарки.
Праздник завершился красочным салютом.
После награждения зрители одновременно подбросили в воздух краски, а со сцены на них обрушилась разноцветная волна.
После награждения зрители одновременно подбросили в воздух краски, а со сцены на них обрушилась разноцветная волна.
Участники красочного забега в "Лужниках".