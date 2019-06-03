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РИА Новости

"Красочный забег" в Москве: буйство цвета и хорошее настроение

Вчера, 12:28
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Пробежать пять километров сквозь облака краски — такова была задача участников забега, состоявшегося в Москве. Яркий старт — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Красочный забег" провели в спорткомплексе "Лужники" 2 июня.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
1 из 12

"Красочный забег" провели в спорткомплексе "Лужники" 2 июня.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Маршрут протянулся по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
2 из 12

Маршрут протянулся по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На дистанцию вышли около пяти тысяч человек.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
3 из 12

На дистанцию вышли около пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Им предстояло пробежать пять километров через четыре разноцветные зоны.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
4 из 12

Им предстояло пробежать пять километров через четыре разноцветные зоны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Личное время бегунов не фиксировали.

Участник красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
5 из 12

Личное время бегунов не фиксировали.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На этом старте были важные не рекорды, а улыбки и хорошее настроение.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
6 из 12

На этом старте были важные не рекорды, а улыбки и хорошее настроение.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, организаторы оценивали оригинальность костюмов участников.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
7 из 12

Кроме всего прочего, организаторы оценивали оригинальность костюмов участников.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Все бегуны получили на финише памятные значки.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
8 из 12

Все бегуны получили на финише памятные значки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Победителям и призерам достались кубки и подарки.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
9 из 12

Победителям и призерам достались кубки и подарки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Праздник завершился красочным салютом.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
10 из 12

Праздник завершился красочным салютом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

После награждения зрители одновременно подбросили в воздух краски, а со сцены на них обрушилась разноцветная волна.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
11 из 12

После награждения зрители одновременно подбросили в воздух краски, а со сцены на них обрушилась разноцветная волна.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники красочного забега в "Лужниках".

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
12 из 12

Участники красочного забега в "Лужниках".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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ЛужникиМоскваФото
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