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РИА Новости

Пресс-конференция к 75-летию высадки союзников в Нормандии

Вчера, 10:24
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4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Второй фронт и роль Красной Армии в его открытии. К 75-летию начала освобождения Европы от нацизма".
Участники:
- член Президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар ЯНИБЕКОВ;
- главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Денис ШПОЛЯНСКИЙ;
- внучка Главы военной миссии СССР в Великобритании, официального наблюдателя от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии в июне 1944 г., адмирала Николая Харламова Екатерина БУРЛАКОВА.

К разговору приглашены:
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

6 июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт Второй фронт. Высадка союзников, безусловно, сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами. Однако основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.

Открыли бы союзники Второй фронт без успешного наступления советских войск весной 1944 года на советско-германском направлении? Почему сегодня на Западе подвиг советских солдат, освободивших 11 стран Европы, стараются забыть, особо выделяя вклад США, Британии и Франции в победу? Почему французский президент не отправляет приглашение на торжественные мероприятия к 75-летию высадки в Нормандии Президенту России Владимиру Путину, а американский президент наряду с другими мировыми лидерами объявляет о своем участии? Что нужно знать о вкладе союзников в общую Победу? О чем расскажет уникальная международная выставка "Второй фронт", которая 5 июня в честь 75-летнего юбилея высадки в Нормандии откроется в Москве в Музее Победы?
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