Пресс-конференция к 75-летию высадки союзников в Нормандии

Участники:

- член Президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;

- заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар ЯНИБЕКОВ;

- главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Денис ШПОЛЯНСКИЙ;

- внучка Главы военной миссии СССР в Великобритании, официального наблюдателя от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии в июне 1944 г., адмирала Николая Харламова Екатерина БУРЛАКОВА.



К разговору приглашены:

- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.



6 июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт Второй фронт. Высадка союзников, безусловно, сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами. Однако основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.



Открыли бы союзники Второй фронт без успешного наступления советских войск весной 1944 года на советско-германском направлении? Почему сегодня на Западе подвиг советских солдат, освободивших 11 стран Европы, стараются забыть, особо выделяя вклад США, Британии и Франции в победу? Почему французский президент не отправляет приглашение на торжественные мероприятия к 75-летию высадки в Нормандии Президенту России Владимиру Путину, а американский президент наряду с другими мировыми лидерами объявляет о своем участии? Что нужно знать о вкладе союзников в общую Победу? О чем расскажет уникальная международная выставка "Второй фронт", которая 5 июня в честь 75-летнего юбилея высадки в Нормандии откроется в Москве в Музее Победы?

