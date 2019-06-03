Пресс-конференция о результатах опроса жителей России на тему шизофрении

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4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Шизофрения как она есть. Что думают россияне?".