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РИА Новости

Пресс-конференция о результатах опроса жителей России на тему шизофрении

Вчера, 10:21
5
4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Шизофрения как она есть. Что думают россияне?".
Участники:
- д.м.н, профессор кафедры психиатрии факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, вице-президент Российского общества психиатров Петр МОРОЗОВ;
- директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл РОДИН;
- генеральный директор компании "Гедеон Рихтер" Габор ОРБАН;
- полномочный представитель компании "Гедеон Рихтер" в России Аттила ВАРАДИ;
- родственник пациента с шизофренией.

В ходе мероприятия будут представлены результаты опроса жителей России на тему шизофрении, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и фармацевтической компанией "Гедеон Рихтер".
Сколько россиян терпимо относятся к людям с психическими расстройствами, а сколько считают нужным их изолировать? С какими сложностями сталкиваются родственники пациентов, страдающих шизофренией, а также сами пациенты? Правда ли, что люди с психическими расстройствами талантливы в области культуры и искусства? Как в России выстроена система оказания медицинской психиатрической помощи? Какие новые возможности открывает пациентам с шизофренией компания "Гедеон Рихтер"?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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