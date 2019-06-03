Для хабаровчан увеличили время работы горячей линии по переходу на "цифру"

ХАБАРОВСК, 3 июн — РИА Новости. Власти Хабаровского края увеличили время работы горячей телефонной линии и количество волонтеров по настройке цифрового телевидения, ожидая роста обращений местных жителей после отключения аналогового телевещания в понедельник, сообщает правительство региона.

Отмечается, что аналоговое телевещание уже прекратило работу в Хабаровске, в ближайшие несколько дней передатчики отключат по всему региону.

"Не все граждане успели приобрести специализированное оборудование, подключить спутниковое или кабельное телевидение, поэтому готовы к росту числа обращений. Каждый житель края, который позвонит по телефону 8-800-100-4212, обязательно получит консультацию. Время работы "горячей линии" продлено, звонки принимаются с 08.00 и до 20.00. Число добровольцев, которые готовы оказать гражданам помощь в настройке оборудования, увеличено до 300 человек. Для оперативного приема заявок создан ситуационный центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день неохваченными цифровым сигналом остаются 476 домохозяйств в отдаленных поселках, работа по их подключению ведется. Уточняется, что ранее "цифра" была недоступна 27 тысячам жителей края.

Все 85 регионов России в 2019 году переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Первой перешла в декабре 2018 года Тверская область. 11 февраля еще семь регионов перешли на "цифру": Магаданская, Пензенская, Ульяновская, Рязанская, Тульская, Ярославская области и Чечня. С 15 апреля на цифровое вещание перешли еще 20 регионов, среди которых Москва, ЯНАО и Сахалинская область.

Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство решило продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". Среди них Петербург, Забайкальский край, Дагестан, Крым и Севастополь.