Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T10:19Z
https://ria.ru/20190603/1555200141.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция детского омбудсмена Анны Кузнецовой

Вчера, 10:16
11
4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны КУЗНЕЦОВОЙ.
В ходе мероприятия планируется осветить актуальные проблемы в сфере защиты прав несовершеннолетних и представить планы их решения, рассмотреть вопросы обеспечения безопасности детей в летний период. Речь пойдет о создании межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, а также о новых законодательных инициативах омбудсмена.

В рамках мероприятия прозвучат ответы на вопросы интернет-пользователей.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Пресс-показ фильма режиссера Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина"
РИА
Новости
Пресс-конференция о результатах опроса жителей России на тему шизофрении
Пресс-конференция к 75-летию высадки союзников в Нормандии
Пресс-конференция об использовании и регулировании беспилотного транспорта
Лента
новостей
Полиция возбудила дело после погони со стрельбой в приморском поселке
Кандидат в приемные родители играет с малышом в одном из детских домов
В Московской области усыновили почти 800 детей-сирот с начала года
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Для хабаровчан увеличили время работы горячей линии по переходу на "цифру"
Охранник организатора энергоблокады Крыма получил четыре года колонии
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
Легитимность Асада не является разменной картой позиции РФ, заявил Морозов
В Бангкоке пожар на рынке Чатучак уничтожил 120 магазинов
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РФ в Доме правительства РФ. 16 апреля 2019
Минпромторг не планирует разработать отдельный закон об интернет-торговле
Сирийцы проходят мимо плаката с изображением Башара Асада в Дамаске
Эксперты допустили вмешательство Запада в следующие выборы президента Сирии
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Осужденные исправительной колонии
По локоть в крови. Зачем женщины выходят замуж за убийц
Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади
Американский профессор напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
Лента новостейМолния