Пресс-конференция детского омбудсмена Анны Кузнецовой

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4 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны КУЗНЕЦОВОЙ.