В Бангкоке пожар на рынке Чатучак уничтожил 120 магазинов

БАНГКОК, 3 июн – РИА Новости. Пожар, произошедший в воскресенье вечером на всемирно известном рынке Чатучак в столице Таиланда, полностью уничтожил 120 магазинов в 10 торговых рядах на площади около 1000 квадратных метров, сообщает в понедельник Пожар, произошедший в воскресенье вечером на всемирно известном рынке Чатучак в столице Таиланда, полностью уничтожил 120 магазинов в 10 торговых рядах на площади около 1000 квадратных метров, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на управление пожарной полиции города.

Помимо полностью или почти полностью выгоревших магазинов, еще около 100 магазинов получили серьезные повреждения. Большинство сгоревших магазинов торговали посудой и кухонной утварью. Пожар также задел ряды, торгующие косметикой и принадлежностями для спа-салонов, и магазины шелка и деревянных сувенирных изделий, говорится в сообщении.

Следственная комиссия пожарной полиции и мэрии Бангкока, работающая на месте, пока не смогла определить причину возгорания и его точное место. Основная версия следствия на настоящий момент – возгорание из-за короткого замыкания в проводке одного из магазинов, сообщает телеканал. Электрическая сеть рынка сильно перегружена, что могло способствовать возникновению пожара, говорится в сообщении.

В то же время известно, что пожар начался, когда большая часть электросети рынка не была загружена, так как рынок уже закрывался и большинство магазинов на загоревшемся участке были закрыты на замки, которые пожарным пришлось взламывать, чтобы проникнуть в горящие помещения для тушения пожара.

Телеканал отмечает, что с момента прибытия первых пожарных расчетов около 21.00 воскресенья (17.00 мск, до этого пожар уже начала тушить пожарная служба рынка) прошел час, прежде чем удалось остановить распространение огня, и еще около 1,5 часа, прежде чем пожар был потушен.

По информации управления пожарной полиции Бангкока, при тушении пожара двое пожарных получили легкие ожоги, никто из гражданских лиц не пострадал.

Ранее сообщалось, что все люди, находившиеся на рынке в момент возгорания, были эвакуированы силами охраны рынка и полиции.