Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T10:14Z
https://ria.ru/20190603/1555200016.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Бангкоке пожар на рынке Чатучак уничтожил 120 магазинов

Вчера, 10:14
249
БАНГКОК, 3 июн – РИА Новости. Пожар, произошедший в воскресенье вечером на всемирно известном рынке Чатучак в столице Таиланда, полностью уничтожил 120 магазинов в 10 торговых рядах на площади около 1000 квадратных метров, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на управление пожарной полиции города.
Помимо полностью или почти полностью выгоревших магазинов, еще около 100 магазинов получили серьезные повреждения. Большинство сгоревших магазинов торговали посудой и кухонной утварью. Пожар также задел ряды, торгующие косметикой и принадлежностями для спа-салонов, и магазины шелка и деревянных сувенирных изделий, говорится в сообщении.
1 июня, 10:13
В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты
Следственная комиссия пожарной полиции и мэрии Бангкока, работающая на месте, пока не смогла определить причину возгорания и его точное место. Основная версия следствия на настоящий момент – возгорание из-за короткого замыкания в проводке одного из магазинов, сообщает телеканал. Электрическая сеть рынка сильно перегружена, что могло способствовать возникновению пожара, говорится в сообщении.
В то же время известно, что пожар начался, когда большая часть электросети рынка не была загружена, так как рынок уже закрывался и большинство магазинов на загоревшемся участке были закрыты на замки, которые пожарным пришлось взламывать, чтобы проникнуть в горящие помещения для тушения пожара.
Пожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
25 мая, 14:03
Эксперт назвал взрыв на контейнеровозе в Таиланде серьезным происшествием
Телеканал отмечает, что с момента прибытия первых пожарных расчетов около 21.00 воскресенья (17.00 мск, до этого пожар уже начала тушить пожарная служба рынка) прошел час, прежде чем удалось остановить распространение огня, и еще около 1,5 часа, прежде чем пожар был потушен.
По информации управления пожарной полиции Бангкока, при тушении пожара двое пожарных получили легкие ожоги, никто из гражданских лиц не пострадал.
Ранее сообщалось, что все люди, находившиеся на рынке в момент возгорания, были эвакуированы силами охраны рынка и полиции.
Расследование, которое продолжается в настоящее время, должно выяснить причины пожара и определить виновных. Всем владельцам сгоревших и поврежденных пожаром магазинов будут выплачены компенсации властями города, так как большинство магазинов на рынке Чатучак не застрахованы, сообщает телеканал.
002000
Обсудить 0
ТуризмБангкокТаиландВ мире
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
Лента новостейМолния