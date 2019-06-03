Охранник организатора энергоблокады Крыма получил четыре года колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Кировский районный суд Крыма приговорил к четырем годам лишения свободы 25-летнего крымчанина Эдема Кадырова по обвинению в участии в незаконном украинском национальном вооруженном батальоне, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Кировский районный суд республики Крым признал Эдема Кадырова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы и 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Следователям установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды возглавляемого одним из организаторов энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны Ислямова, выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств ее пересекающих.
"По возвращении в Крым Эдем Кадыров, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом", - отметили в ведомстве.
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Кадыров был задержан в январе сотрудниками ФСБ. Ему инкриминировали статью 208 УК РФ - участие в незаконном вооруженном формировании.
"В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства", - отметили в ведомстве.
Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании НВФ - батальона Челебиджихана.
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