Охранник организатора энергоблокады Крыма получил четыре года колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Кировский районный суд Крыма приговорил к четырем годам лишения свободы 25-летнего крымчанина Эдема Кадырова по обвинению в участии в незаконном украинском национальном вооруженном батальоне, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

"Кировский районный суд республики Крым признал Эдема Кадырова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы и 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Следователям установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды возглавляемого одним из организаторов энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны Ислямова, выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств ее пересекающих.

"По возвращении в Крым Эдем Кадыров, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом", - отметили в ведомстве.

Кадыров был задержан в январе сотрудниками ФСБ. Ему инкриминировали статью 208 УК РФ - участие в незаконном вооруженном формировании.

"В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства", - отметили в ведомстве.