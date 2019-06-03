Красноярские врачи рассказали о состоянии больного мальчика из Минусинска

КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Красноярского края проводит проверку по материалам СМИ о фактах оказания некачественной медицинской помощи тяжелобольному ребенку из Минусинска, мальчик пока находится под наблюдением красноярских врачей, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Как ранее сообщалось на новостном портале Readovka, родители 6-летнего мальчика рассказали, что у их сына диагностировали саркому Юинга, рак мягких тканей. Опухоль удалили, но после лечения образовалась новая. Со слов родителей, пишет издание, врач отказался госпитализировать мальчика из-за длинных майских праздников, в результате было упущено время для проведения операции. Руководство краевого СК обратилось в минздрав региона с просьбой срочно разобраться в ситуации и оказать содействие в госпитализации ребенка в медицинское учреждение Москвы.
12 апреля, 17:53Психиатр вместо реанимации. Школьница умерла из-за врачебной ошибки15-летняя Ангелина умерла от сердечной недостаточности в психиатрической больнице, куда она поступила с диагнозом "тяжелая депрессия". Несколько месяцев врачи не могли разобраться в анализах девочки, но то, как отнеслись к Ангелине в это время, повергает в шок.
"В настоящее время ребенок находится под наблюдением краевых специалистов, проходит курс химиотерапии. Министерством здравоохранения проводится проверка по имеющимся фактам", - сказала собеседница агентства.