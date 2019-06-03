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РИА Новости

В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

Вчера, 10:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
"ДТП с автобусом... В общей сложности 20 пострадавших (1 находится в тяжелом состоянии, 6 - в состоянии средней степени тяжести, 13 получили легкие травмы)", - говорится в сообщении.
Как передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в экстренной службе, инцидент произошел в воскресенье вечером в районе города Алькобендас, входящем с состав автономного сообщества Мадрид. По данным источников, автобус съехал с трассы и перевернулся.
На место ДТП прибыли кареты скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Причина ДТП не сообщается.
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