В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
"ДТП с автобусом... В общей сложности 20 пострадавших (1 находится в тяжелом состоянии, 6 - в состоянии средней степени тяжести, 13 получили легкие травмы)", - говорится в сообщении.
Heridas 20 personas, una de ellas grave, al volcar un autobús en la A-1 a la altura de Alcobendas (Madrid) https://t.co/lxiYz9ep7z pic.twitter.com/jSfwOLFnmC— EP sucesos (@EPsucesos) 3 июня 2019 г.
Как передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в экстренной службе, инцидент произошел в воскресенье вечером в районе города Алькобендас, входящем с состав автономного сообщества Мадрид. По данным источников, автобус съехал с трассы и перевернулся.
На место ДТП прибыли кареты скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Причина ДТП не сообщается.