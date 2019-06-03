В ДНР заявили об обстреле КПП в Донбассе силовиками

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пункт пропуска "Майорск" в Донбассе ночью в понедельник, никто не пострадал, сообщил и.о. главы администрации подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
"Сегодня ночью из автоматического оружия был обстрелян КПВВ Горловка. Пули попали в кассу продажи билетов. Пострадавших нет", - написал Приходько в своем Telegram-канале.