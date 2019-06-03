Суданская оппозиция призвала к началу акции гражданского неповиновения

КАИР, 3 июн - РИА Новости. Суданская оппозиция призвала жителей страны начать акцию гражданского неповиновения после разгона палаточного лагеря в Хартуме, заявляет оппозиционное суданское Объединение профсоюзов.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил о том, что суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. По словам корреспонденты ТВ, находящегося на месте, штурмующие активно применяют огнестрельное оружие. Со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей телаканал рассказал о том, что в ходе стычек был убит один человек и десятки получили серьезные ранения. Также были сожжены палатки протестующих.
"Мы призываем революционеров во всех частях и городах Судана выйти на улицы и провести шествия, а также закрыть все улицы, мосты и порты. Мы призываем ко всеобщему гражданскому неповиновению, чтобы свергнуть смертельную военную хунту и завершить нашу революцию", - говорится в сообщении в Twitter объединения.
Оппозиция также возложила вину за разгон палаточного лагеря на переходный военный совет Судана.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.