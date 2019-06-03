Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до 23 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Переменная облачность, без осадков. Воздух максимально прогреется в центре столицы до 21-23 градусов, в Подмосковье плюс 19-24", - сказал Леус.

Синоптик также добавил, что скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.