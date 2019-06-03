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РИА Новости

Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев "проблемных" квартир

Вчера, 07:19
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Суд приговорил семь жителей Владивостока к разным срокам лишения свободы за то, что они угрозами и давлением получали право собственности на долю в квартирах, сообщает прокуратура Приморья.
"Первомайским районным судом Владивостока вынесен приговор семи местным жителям, шесть из которых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия". Двое из фигурантов также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное по найму группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в начале октября 2013 года местная жительница создала преступную группу, куда вовлекла шесть человек. Один из них осужден ранее Ленинским районным судом города. В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Например, осуждённые без ведома и согласия второго хозяина квартиры взламывали входную дверь и устанавливали на ней новые замки, демонтировали трубы, отключали электричество, заваривали входные двери, оставляя записку с текстом: "Созреешь, позвони". Всего фигуранты шантажировали совладельцев семи квартир.
Кроме этого, двое обвиняются в нападении на местную жительницу, которую они по заказу своего знакомого облили серной кислотой, получив за это 150 тысяч рублей.
"Суд назначил всем фигурантам реальное лишение свободы на различные сроки от 4 лет до 23 лет. Для отбытия наказания пяти осужденным определена исправительная колония общего режима. Лицам, в действиях которых установлен опасный и особо опасный рецидив преступлений, назначена колония строго и особого режима соответственно", - отмечает ведомство.
Следственный изолятор
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