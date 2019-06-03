Иркутский губернатор Левченко вернулся к работе после госпитализации

ИРКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Госпитализированный в конце мая губернатор Иркутской области Сергей Левченко в понедельник вернулся к работе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Левченко был госпитализирован 25 мая из-за боли в связи с травмой спины.

"Губернатор в понедельник приступил к работе", - сказал собеседник агентства.