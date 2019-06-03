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РИА Новости

За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции

Вчера, 06:58
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молоко в бутылках. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор изъял из оборота 1545 партий молока и молочной продукции объемом 19 тонн после проверок в первом квартале 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что за первый квартал было исследовано около 69 тысяч проб молока и молочной продукции на соответствие установленным требованиям. Роспотребнадзор провел 6303 проверок в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции, из них в 840 были выявлены нарушения требований законодательства.
"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
За выявленные нарушения Роспотребнадзор наложил штрафы сумму свыше 30 миллионов рублей.
Ведомство рекомендует приобретать молочную продукцию только в установленных местах торговли. При покупке молока стоит обращать внимание на маркировку, которая должна содержать наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителей, а также рекомендации и (или) ограничения по использованию.
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