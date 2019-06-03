За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции

Сообщается, что за первый квартал было исследовано около 69 тысяч проб молока и молочной продукции на соответствие установленным требованиям. Роспотребнадзор провел 6303 проверок в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции, из них в 840 были выявлены нарушения требований законодательства.