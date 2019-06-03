Жителям сел Якутии вне зоны цифрового ТВ временно оставят Первый канал

"Сейчас на телеканале "Россия 1" запущен ролик, в котором подробно показаны способы подключения к цифровому телевидению. Ролик будет в ротации до 10 июня. Также в селах, находящихся вне зоны цифрового телевидения, в аналоговом вещании пока останется Первый канал. В этих селах полное отключение будет поэтапным", - приводятся слова министра Анатолия Семенова.