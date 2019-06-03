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РИА Новости

Жителям сел Якутии вне зоны цифрового ТВ временно оставят Первый канал

Вчера, 06:52
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© РИА Новости / Елена Жаркова Волонтер настраивает цифровую приставку
Волонтер настраивает цифровую приставку
© РИА Новости / Елена Жаркова
Волонтер настраивает цифровую приставку
ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Якутия перешла на цифровое ТВ, жителям сел республики вне зоны цифрового вещания временно оставят Первый канал в "аналоге", сообщает пресс-служба министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона.
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ пройдет в понедельник в 36 регионах России, где живут более 40% россиян. На экранах телевизоров якутян появилось объявление о прекращении телевизионного вещания.
"Сейчас на телеканале "Россия 1" запущен ролик, в котором подробно показаны способы подключения к цифровому телевидению. Ролик будет в ротации до 10 июня. Также в селах, находящихся вне зоны цифрового телевидения, в аналоговом вещании пока останется Первый канал. В этих селах полное отключение будет поэтапным", - приводятся слова министра Анатолия Семенова.
В ведомстве пояснили, что также в аналоговом вещании остаются республиканские телеканалы "Якутия24" и "НВК "Саха".
"Цифровое телевидение доступно 95% жителей республики, остальные якутяне могут подключиться к тарифам без абонентской платы спутникового телевидения", - добавили в пресс-службе.
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Переход на цифровое телевидениеЯкутияОбщество
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