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РИА Новости

Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

Вчера, 06:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнженер в аппаратной цифрового вещания филиала РГТС
Инженер в аппаратной цифрового вещания филиала РГТС
© РИА Новости / Максим Блинов
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Инженер в аппаратной цифрового вещания филиала РГТС
НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
"Отключение аналогового телесигнала произошло в штатном режиме. Аналоговое оборудование было отключено в 08.40 (05.40 мск), сразу после завершения утреннего выпуска новостей на телеканале "Россия". На аналоговых телеканалах, прекративших вещание, размещено объявление о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели", - приводятся в сообщении слова директора "Омского областного радиотелевизионного передающего центра" Олега Сурикова.
Власти отмечают, что в регионе завершилась эпоха аналогового телевещания федеральных телеканалов. Технологию, с помощью которой омичи более 60 лет смотрели телепередачи, заменяет цифровое телевещание, обеспечивающее высокое качество изображения и звука.
Владельцам современных телевизоров для приема цифрового телесигнала достаточно запустить автопоиск телеканалов. К устаревшим моделям телевизоров (выпущенные ранее 2013 года) необходимо присоединить телеприставку. Купить приставку можно в магазинах бытовой электроники и в отделениях "Почты России". Консультацию по всем вопросам перехода на цифровое телевещание можно получить на региональной "горячей линии" по номеру (3812) 79-07-38.
Ранее власти региона сообщали, что возможность смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом формате имеют 99,82% жителей Омской области.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря 2018 года. В "третью волну", где переход к цифровому эфирному телевещанию состоится 3 июня, вошли 36 регионов, в том числе Омская область.
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Переход на цифровое телевидениеОмская областьОбщество
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