Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.

"Отключение аналогового телесигнала произошло в штатном режиме. Аналоговое оборудование было отключено в 08.40 (05.40 мск), сразу после завершения утреннего выпуска новостей на телеканале "Россия". На аналоговых телеканалах, прекративших вещание, размещено объявление о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели", - приводятся в сообщении слова директора "Омского областного радиотелевизионного передающего центра" Олега Сурикова.

Власти отмечают, что в регионе завершилась эпоха аналогового телевещания федеральных телеканалов. Технологию, с помощью которой омичи более 60 лет смотрели телепередачи, заменяет цифровое телевещание, обеспечивающее высокое качество изображения и звука.

Владельцам современных телевизоров для приема цифрового телесигнала достаточно запустить автопоиск телеканалов. К устаревшим моделям телевизоров (выпущенные ранее 2013 года) необходимо присоединить телеприставку. Купить приставку можно в магазинах бытовой электроники и в отделениях "Почты России". Консультацию по всем вопросам перехода на цифровое телевещание можно получить на региональной "горячей линии" по номеру (3812) 79-07-38.

Ранее власти региона сообщали, что возможность смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом формате имеют 99,82% жителей Омской области.