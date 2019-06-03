В Иркутской области в третий день июня ожидаются заморозки до -3 градусов

ИРКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Заморозки до -3 ожидаются в Иркутской области в понедельник, сообщил РИА Новости представитель Иркутского гидрометцентра после сообщений о том, что в воскресенье в регионе выпал снег.

Автомобилисты выложили в соцсетях видео с трассы Братск - Усть-Илимск, где дорога и обочины засыпаны снегом.

"Наши метеостанции в Усть-Илимске и Братске снега не зафиксировали, но температура воздуха отмечалась всего +3 +4 градуса. Над северной территорией региона в воскресенье проходил дождевой фронт. В каких-то местах из-за низких температур вполне мог выпасть и снег", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что снег в начале лета снег в Приангарье нельзя назвать типичным явлением, но подобные случаи фиксировались синоптиками и раньше.