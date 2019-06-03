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РИА Новости

США пригрозили лишить Евросоюз военной помощи, пишут СМИ

Вчера, 05:35
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CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, GermanyСолдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019
Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе Союзный дух на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019
CC BY 2.0 / Sgt. Matthew Hulett / Exercise Allied Spirit VI at 7th Army Training Command’s Hohenfels Training Area, Germany
МАДРИД, 3 июн — РИА Новости. США потребовали от Евросоюза предоставить доступ к своим военным заказам, в противном случае Брюссель рискует остаться без американской военной поддержки "в условиях российской угрозы". Об этом написала испанская El Pais.
По данным издания, ультиматум был выдвинут 22 мая в Вашингтоне во время встречи, в которой принимали участие представители ЕС и Майкл Мерфи, отвечающий в Белом доме за связи с Брюсселем.

"Когда придет кризис и ваша оборона провалится, ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран", — цитирует газета американского чиновника.

Недовольство американцев связано с нормами будущего Европейского фонда обороны (FED) и проектами Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС (PESCO).
По мнению США, новые европейские нормы в области интеллектуальной собственности, передаче технологий и контроля за экспортом помешают участию американских предприятий в оборонных контрактах ЕС, пишет Pais.
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"Если язык законодательства в области FED и норм PESCO не изменится, ЕС должен будет выбирать", — подчеркнул Мерфи.
Как отмечает издание, американский дипломат фактически поставил Европу перед выбором: в одиночку обеспечивать безопасность границ Евросоюза или усилить военные возможности за счет НАТО.
При этом представитель Белого дома напомнил, что Россия "имеет физические границы с ЕС и представляет прямую физическую угрозу странам-членам".
Мерфи также предупредил европейских дипломатов, что "любой важный кризис в Европе потребует ответа США, Канады, Великобритании и Норвегии". Эта помощь союзников может и не прийти, если, как уверяет Вашингтон, военные планы ЕС приведут к тому, что их вооружения "не смогут работать вместе", пишет газета.
"Возможно, наши армии станут менее совместимыми и не смогут сражаться вместе", — заключил чиновник.
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США пригрозили ЕС: оборона – не ваше дело Вашингтон негодует – Европа перестала себя вести "правильно". Отказывается действовать вопреки своим интересам. Похоже на бунт на большом западном корабле. А с бунтами американцы привыкли бороться единственным способом.
Это не первое предупреждение США в адрес Европы. В мае та же El País сообщала, что США направили ЕС письмо, в котором предупредили, что его планы в области обороны ставят под вопрос трансатлантическую интеграцию военной промышленности и сотрудничество в НАТО.
В ответ глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что оснований для беспокойства у Вашингтона быть не должно, поскольку эти проекты не меняют существующие правила закупок, Евросоюз остается открытым для американских компаний и техники, а "программа структурированного оборонного сотрудничества PESCO является дополнением ко всему, что у нас уже есть по сотрудничеству в сфере оборонных и исследовательских проектов".
Опрос, проведенный в восьми европейских странах в середине мая YouGov, показал, что менее половины граждан этих государств считают, что Россия представляет угрозу безопасности Евросоюза.
МИД России ранее называл заявления об угрозе со стороны Москвы "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и подчеркивал, что развязанная "антироссийская кампания" наносит серьезный вред международным отношениям.
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Популярные комментарии
Что-то не припомню, чтобы Россия на Европу нападала. Обратно было: в 1812, 1941.
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