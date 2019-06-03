США пригрозили лишить Евросоюз военной помощи, пишут СМИ

Солдаты армии США во время учений НАТО в Европе "Союзный дух" на полигоне Хоэнфельс в Германии. 14 марта 2019

МАДРИД, 3 июн — РИА Новости. США потребовали от Евросоюза предоставить доступ к своим военным заказам, в противном случае Брюссель рискует остаться без американской военной поддержки "в условиях российской угрозы". Об этом написала испанская El Pais . США потребовали от Евросоюза предоставить доступ к своим военным заказам, в противном случае Брюссель рискует остаться без американской военной поддержки "в условиях российской угрозы". Об этом написала испанская

По данным издания, ультиматум был выдвинут 22 мая в Вашингтоне во время встречи, в которой принимали участие представители ЕС и Майкл Мерфи, отвечающий в Белом доме за связи с Брюсселем.

"Когда придет кризис и ваша оборона провалится, ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран", — цитирует газета американского чиновника.

Недовольство американцев связано с нормами будущего Европейского фонда обороны (FED) и проектами Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС (PESCO).

По мнению США, новые европейские нормы в области интеллектуальной собственности, передаче технологий и контроля за экспортом помешают участию американских предприятий в оборонных контрактах ЕС, пишет Pais.

"Если язык законодательства в области FED и норм PESCO не изменится, ЕС должен будет выбирать", — подчеркнул Мерфи.

Как отмечает издание, американский дипломат фактически поставил Европу перед выбором: в одиночку обеспечивать безопасность границ Евросоюза или усилить военные возможности за счет НАТО.

При этом представитель Белого дома напомнил, что Россия "имеет физические границы с ЕС и представляет прямую физическую угрозу странам-членам".

Мерфи также предупредил европейских дипломатов, что "любой важный кризис в Европе потребует ответа США, Канады, Великобритании и Норвегии". Эта помощь союзников может и не прийти, если, как уверяет Вашингтон, военные планы ЕС приведут к тому, что их вооружения "не смогут работать вместе", пишет газета.

"Возможно, наши армии станут менее совместимыми и не смогут сражаться вместе", — заключил чиновник.

Это не первое предупреждение США в адрес Европы. В мае та же El País сообщала, что США направили ЕС письмо, в котором предупредили, что его планы в области обороны ставят под вопрос трансатлантическую интеграцию военной промышленности и сотрудничество в НАТО.

В ответ глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что оснований для беспокойства у Вашингтона быть не должно, поскольку эти проекты не меняют существующие правила закупок, Евросоюз остается открытым для американских компаний и техники, а "программа структурированного оборонного сотрудничества PESCO является дополнением ко всему, что у нас уже есть по сотрудничеству в сфере оборонных и исследовательских проектов".

YouGov , показал, что менее половины граждан этих государств считают, что Россия представляет угрозу безопасности Евросоюза. Опрос, проведенный в восьми европейских странах в середине мая, показал, что менее половины граждан этих государств считают, что Россия представляет угрозу безопасности Евросоюза.