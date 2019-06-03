Камчатка перешла на цифровое телевещание

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня – РИА Новости. Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что с понедельника телевизионный сигнал улучшенного качества стал доступен для 97,5% жителей полуострова. Населенные пункты, которые не вошли в зону охвата "цифрой", будут использовать спутниковые возможности.

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ пройдет в понедельник в 36 регионах России, где живут более 40% россиян. Среди них Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Калининградская области, Татарстан, ХМАО и Чукотка.

"Проделана очень большая работа, чтобы поручение президента было выполнено. Хочу поблагодарить всех – представителей краевой и муниципальной власти, волонтеров, наших партнеров – за проделанную работу, благодаря которой жители Камчатки получат действительно качественный телевизионный сигнал", - приводит пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

По данным специалистов Камчатского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), для запуска цифрового телевидения на полуострове была проведена большая техническая модернизация.

"Оборудование, на котором работают цифровые технологии, кардинально отличается от аналогового. Оно позволяет осуществлять еще целый комплекс вещательных услуг", - цитирует пресс-служба директора Камчатского филиала РТРС Сергея Яковенко.

Власти также отмечают, что в крае продолжится консультационная работа с населением. Ранее для выполнения этой работы правительство региона совместно с сотрудниками РТРС провело обучение порядка 150 волонтёров. Кроме того, жители края всегда смогут задать вопросы по телефонам краевой и всероссийской горячей линии.

Все 85 регионов России в 2019 году переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Первой перешла в декабре 2018 года Тверская область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, однако правительство решило продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога".