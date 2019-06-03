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РИА Новости

Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении

Вчера, 03:24
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Русский язык настолько богат, что позволяет выразить достаточно ярко любую мысль без ненормативной лексики, при этом надо помнить, что мат абсолютно недопустим в публичном общении; чтобы быстрее избавиться от него, эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам.
День русского языка отмечают в России и мире 6 июня. Дата выбрана неслучайно: в этот день 220 лет назад родился великий поэт Александр Пушкин. Праздник был учрежден в феврале 2010 года Организацией Объединенных Наций (ООН) в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. Спустя год, 6 июня 2011 года, Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, подписал указ, в соответствии с которым День русского языка стал ежегодным праздником.
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Великий и могучий

По мнению педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу Татьяны Николаевой, в силу лексического многообразия русского языка при общении можно спокойно обойтись без нецензурной лексики.
"Чтобы это получалось, нужно тренироваться, но многие поступают проще и поэтому переходят на мат. <…> Если есть привычка употреблять эти самые матерные слова, надо написать их себе в столбик и подобрать к каждому цензурную замену и употреблять именно ее, когда очень хочется сказать нецензурно", — рассказала она РИА Новости.
Николаева подчеркнула, что этикет не допускает использования мата.

"Вы понимаете, этикет и мат, может быть, вещи несовместимые, но жизнь есть жизнь. На все есть спрос, тут вопрос уместности, прежде всего, чтобы не оскорбить чувства окружающих при этом. <…> Все мы живые люди, никто из нас не может сказать, что мы таких слов не слышали. Но этикет все-таки требует их не употреблять, чтобы не оскорбить окружающих и их чувства. У всех разный духовный мир, у кого-то он очень ранимый, поэтому употреблять это все-таки не надо", — добавила она.

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С мнением Николаевой согласился и профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Владимир Карасик. Со своей стороны он также отметил, что в публичном общении мат абсолютно недопустим, это агрессивная демонстрация неуважения к окружающим.
"Что же касается приватного общения, то есть общения с теми людьми, которые являются близкими, понимающими и так далее, и это не предназначено для других ушей — это право говорящего. Лучше, конечно, этого не делать, но в приватное общение мы не имеем права входить. Я хотел бы привести вам высказывание Цицерона, который говорил, что самое главное в любом общении — это уместность, это та же самая идея, о которой я говорил. Это главная характеристика речи", — сказал филолог.
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Культурный мат

Говоря о нецензурной лексике в произведениях культуры, Карасик подчеркнул, что творческие люди, используя мат, создают себе имидж.
"Что тут можно сказать? Это расширение своего приватного общения на определенную группу людей. Не только Пушкин, в современной поэзии это часто бывает. Точно так же мы в современной культуре можем столкнуться с очень неприятными видами перформанса самого разного. Тут нужно понимать, что это сразу может многим не понравиться", — отметил филолог.
Николаева, в свою очередь, рассказала о великих русских поэтах, в том числе Пушкине, Владимире Маяковском и Сергее Есенине, которые иногда использовали в своих произведениях мат. Эксперт отметила, что, когда им на ум пришли строчки стихов, они предпочли выразить мысль таким образом, "это их право, это не отменяет ценности их личности и ценности их творчества".
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Без мата это уже не Россия!!!
3 июня, 06:52
Alex Ander
4210210
Ну давайте из дома перестанем выходить на улицу и вообще разговаривать, а то что это такое, ишь вздумали жить обычной жизнью, оскорбляете чужой духовный мир. Что бы их нежной детской психике было не тяжело, пусть дома сидят или уши затыкают. Я сама редко употребляю, но от других слушаю спокойно, не оскорбляюсь.
3 июня, 07:51
Ольга Тероашан
500016
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