СМИ: хуситы заявили, что атаковали с помощью дрона военный парад в Адене

КАИР, 3 июн - РИА Новости. Повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" заявили, что их воздушные силы осуществили атаку с помощью дрона на парад вооружённых сил в лагере Рас Аббас в Адене на юге Йемена, сообщает принадлежащий движению телеканал "Аль-Масира".
Согласно данным телеканала, в параде принимали участие силы коалиции во главе с Саудовской Аравией. О результатах атаки не сообщается.
В свою очередь, телеканал Al-Hadath сообщает со ссылкой на источники, что силам коалиции удалось сбить беспилотник на западе Адена.
Военные действия в Йемене ведутся с весны 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией по просьбе йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади вступила в войну против захвативших власть в Йемене мятежников-хуситов. Силам на стороне Хади удалось вернуть под свой контроль административный центр южного Йемена - город Аден, но военные действия за другие провинции в Йемене продолжаются до сих пор.