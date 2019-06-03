СМИ: хуситы заявили, что атаковали с помощью дрона военный парад в Адене

В свою очередь, телеканал Al-Hadath сообщает со ссылкой на источники, что силам коалиции удалось сбить беспилотник на западе Адена.

Военные действия в Йемене ведутся с весны 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией по просьбе йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади вступила в войну против захвативших власть в Йемене мятежников-хуситов. Силам на стороне Хади удалось вернуть под свой контроль административный центр южного Йемена - город Аден, но военные действия за другие провинции в Йемене продолжаются до сих пор.