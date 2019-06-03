Страны Персидского залива раскритиковали Катар за позицию по Ирану

ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Страны Персидского залива раскритиковали Катар за несогласие с антииранскими заявлениями, принятыми на арабском и региональном саммитах в Мекке в минувшую пятницу.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тан ранее заявил, что Катар не согласен с рядом положений принятых в Мекке заявлений по итогам саммитов стран Персидского залива и стран, входящих в Лигу арабских государств, поскольку они противоречат его внешней политике. По его словам, при составлении этих заявлений никто не консультировался с Дохой по упомянутым там формулировкам, хотя такая политика противоречит протоколу проведения саммитов, когда перед утверждением итоговых документов проходит их обсуждение экспертами.

"Катар подверг критике заявления, одно из которых отвергает вмешательство Ирана в дела государств региона, а второе - заключение саммита ЛАГ - подтверждает центральное место палестинской проблемы и ее решения в создании государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Все знают, что искажение Катаром фактов неудивительно", - написал в своем микроблоге в Twitter госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр. Он удивился, почему представитель Катара не высказал свои возражения во время встреч, как обычно делают страны-участники, а заявил об их наличии после окончания саммитов.

В свою очередь госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш отметил в Twitter, что поведение, когда страна присутствует на встречах и соглашается с заявлениями, а потом отказывается от этого, связано с "давлением на слабых, отсутствием суверенитета, "нечистыми" намерениями, отсутствием доверия или всеми этими факторами вместе".

Ранее министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа также раскритиковал заявления Катара по финальным документам арабских саммитов.

В пятницу рано утром в саудовской Мекке завершились встречи в верхах лидеров арабских стран, которые приняли резкие заявления в отношении Ирана. Наиболее резкой антииранской риторикой отличились в своей резолюции лидеры стран Персидского залива, которые потребовали от мирового сообщества предпринять действия для прекращения иранской ядерной и ракетной программ.