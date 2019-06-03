В сухопутных войсках рассказали, какую технику получат в 2019 году

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сухопутные войска РФ получат более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники в 2019 году (ВВСТ), рассказал в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
"В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ, что позволит довести долю обеспеченности Сухопутных войск современными образцами ВВСТ с 54% до 60%", - сказал он.
Салюков сообщил, что в подразделения ПВО сухопутных войск поставляются С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", "Верба", в реактивные соединения спланирована поставка "Торнадо-С".
"Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищённые автомобили "Тайфун-К", - добавил он.