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РИА Новости

В сухопутных войсках рассказали, какую технику получат в 2019 году

Вчера, 01:38
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CC BY 4.0 / Минобороны России / Самоходная установка Бук-М3
Самоходная установка Бук-М3
CC BY 4.0 / Минобороны России /
Самоходная установка Бук-М3. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сухопутные войска РФ получат более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники в 2019 году (ВВСТ), рассказал в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
"В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ, что позволит довести долю обеспеченности Сухопутных войск современными образцами ВВСТ с 54% до 60%", - сказал он.
Салюков сообщил, что в подразделения ПВО сухопутных войск поставляются С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2", "Верба", в реактивные соединения спланирована поставка "Торнадо-С".
"Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищённые автомобили "Тайфун-К", - добавил он.
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