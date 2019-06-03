На Камчатке специалисты сфотографировали медведей во время брачного периода

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На Камчатке сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали фотографии медведей в брачный период, На Камчатке сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали фотографии медведей в брачный период, сообщает пресс-служба заказника.

Исследователи Сергей Колчин и Евгения Волкова ведут наблюдения за медведями в долине реки Гейзерной в месячник тишины, когда в этом районе заповедника приостановлено проведение плановых туристических экскурсий.

Сейчас там стоят по-настоящему летние дни, и у медведей начался гон. Долина гейзеров - место высокой концентрации этих животных, и сейчас очень важно их не беспокоить.

"Зима по камчатским меркам была на редкость малоснежной, и освободившиеся обширные участки горных склонов покрылись обильной травой, - сообщают эксперты. - Животные теперь могут свободно перемещаться по всей долине, и брачные пары чаще уединяются высоко на склонах".

При этом даже во время отдыха самцы стараются не выпускать медведиц из виду. Отмечено уже не менее пяти пар, лишь одна из которых держится вблизи кордона.

Сотрудники заповедника рассказывают, что у реки стало значительно меньше взрослых самцов, чем пользуются молодые особи, вдоволь кормясь на термальных площадках. Смелее выходят к Гейзерной и медведицы с детенышами. Но они ведут себя очень осторожно и при малейшей опасности уходят на склоны.

Возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова, территория включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер.