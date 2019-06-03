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РИА Новости
Культура

Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию

Вчера, 12:00
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© Koktebel Jazz Party Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию
Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию
© Koktebel Jazz Party
МОСКВА, 03 июн - РИА Новости. Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, который пройдет в этом году с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму, открыл аккредитацию для СМИ. Подать заявку можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля СМИ смогут также пользоваться "горячей" линией.
Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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