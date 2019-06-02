Саакашвили показал, как живет в Киеве

ТБИЛИСИ, 2 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили показал грузинским журналистам, как после возвращения в Киев живет в одноэтажном не до конца отремонтированном доме без кухни. Сюжет показала грузинская телекомпания " Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили показал грузинским журналистам, как после возвращения в Киев живет в одноэтажном не до конца отремонтированном доме без кухни. Сюжет показала грузинская телекомпания " Рустави 2 ".

Саакашвили вернулся в Киев после того, как новый украинский президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

По данным ТВ, строительство одноэтажного дома жилой площадью менее 100 квадратных метров и со двором в 500 квадратных метров Саакашвили начал два с половиной года назад.

Ремонт еще не завершен, кухни нет, есть маленький холодильник, а во дворе живет кот, которого рабочие прозвали Мишей.

По данным телекомпании, это единственная недвижимость Саакашвили, на которую не наложен арест. Остальная его недвижимость под арестом по решению грузинских властей, которые ранее возбудили против него ряд уголовных дел.