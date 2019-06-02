В Подмосковье во время драки зарезали мужчину

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.

"Первого июня в поселке Путилково Красногорского района (близ метро "Митино") около одного из жилых домов с проникающим колото-резанным ранением груди обнаружено тело 35-летнего местного жителя", - говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, между мужчиной и группой молодых людей "из-за личных неприязненных отношений" произошел конфликт, в ходе которого неизвестный зарезал его и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".