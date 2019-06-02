На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник

АНТАКЬЯ (Турция), 2 июн — РИА Новости. При взрыве заминированного автомобиля в городе Аазаз на северо-западе Сирии не менее 14 человек погибли и 28 пострадали, сообщил РИА Новости местный источник.

По словам собеседника агентства, взрыв прогремел рядом со зданием полицейского управления в центре города. Он сказал, что место, где произошел взрыв, было многолюдным и число жертв может увеличиться.

За последнее время в Сирии участились случаи подрыва автомобилей. Так, в среду при взрыве в провинции Дейр-эз-Зор погибли трое бойцов "Сирийских демократических сил" (SDF).

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил", который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В январе замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск активизировал переговоры с курдами на северо-востоке страны в свете возможной операции турецких ВС. Микдад напомнил о нескольких раундах переговоров с курдами, которые провели сирийские власти в 2018 году. По его словам, он остается позитивно настроенным и не считает, что "ситуация зашла в тупик".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление инфраструктуры Сирии, а также возвращение беженцев.