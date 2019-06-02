Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX, они должны быть заменены в течение десяти дней, говорится в сообщении американского регулятора, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Boeing проинформировал FAA (Федеральное авиационное управление – ред.), что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737NG и 737MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы", - говорится в документе.

По итогам совместной с FAA проверки установлено, что под это подпадают до 148 деталей, произведенных подрядчиком второго уровня. Компания определила список самолетов, на которые могли быть установлены эти элементы.

"В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин – 133 NG и 179 MAX", - сказано в документе.

Не соответствующие нормам детали могут раньше срока выйти из строя или треснуть.

"Хотя полный выход из строя рельса отклоняемого предкрылка не приведет к потере самолета, остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете", - сказано в заявлении.

Компаниям, летающим на самолетах с дефектными элементами, предписано в течение десяти дней снять их.

Полеты самолетов модели 737МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.