Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является кандидатом на пост главы правительства, заявил, что не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США в случае своего премьерства.

В интервью телеканалу CBS Хант заявил, что Ассанж "совершил несколько очень серьезных преступлений".

Отвечая на вопрос ведущей, стал бы он препятствовать экстрадиции основателя WikiLeaks по запросу США, министр ответил: "Помешал бы ли я Джулиану Ассанжу предстать перед правосудием? Нет, я бы не стал".

Дело Джулиана Ассанжа

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Он также опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

После этого его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году. Ассанж отрицал эти обвинения.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и Соединенных Штатов.