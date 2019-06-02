Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидер французской правоцентристской партии "Республиканцы" Лоран Вокье в воскресенье вечером заявил об отставке, сообщает телеканал LCI.
Ранее сообщалось, что партия Вокье заняла на выборах в Европарламент четвертое место с результатом 8,5%.
"Эти выборы – это провал. Это нелегко. Но нужно это покорно признать. Победы достигаются коллективно, а поражения имеют одиночный характер. Я решил отступить. Я отказываюсь от исполнения своих обязанностей лидера "Республиканцев", - передает телеканал слова политика.
Он также отметил, что у правых сил "есть будущее", но выразил сомнения, что правые "перестроятся, если у них не будет ясных идей".
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержала победу на выборах в Европарламент во Франции, набирая 23,31% голосов, на втором месте - президентская "Вперед, республика" с 22,41%. Третье место занимают зеленые Europe Ecologie - Les Verts, которые набирают 13,47%, и за ними следуют "Республиканцы" (8,5%). Партия "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона набирает 6,3%. Партия "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна получает 3,5%.