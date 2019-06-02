Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП

Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. Архивное фото

Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидер французской правоцентристской партии "Республиканцы" Лоран Вокье в воскресенье вечером заявил об отставке, сообщает телеканал Лидер французской правоцентристской партии "Республиканцы" Лоран Вокье в воскресенье вечером заявил об отставке, сообщает телеканал LCI

Ранее сообщалось, что партия Вокье заняла на выборах в Европарламент четвертое место с результатом 8,5%.

"Эти выборы – это провал. Это нелегко. Но нужно это покорно признать. Победы достигаются коллективно, а поражения имеют одиночный характер. Я решил отступить. Я отказываюсь от исполнения своих обязанностей лидера "Республиканцев", - передает телеканал слова политика.

Он также отметил, что у правых сил "есть будущее", но выразил сомнения, что правые "перестроятся, если у них не будет ясных идей".