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РИА Новости

В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины

Вчера, 22:29
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© AFP 2019 / Aris MessinisАфины
Афины
© AFP 2019 / Aris Messinis
Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 2 июн - РИА Новости. В Греции представители оппозиции победили в подавляющем большинстве регионов и муниципалитетов во втором туре выборов губернаторов и местных властей. Предварительные данные опубликовало МВД Греции, которое отвечает за проведение выборов.
Губернатором столичного региона Аттика стал Георгиос Паттулис от крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия". По итогам подсчета данных с 86% избирательных участков, он набрал почти 66% голосов. Его соперница – нынешний губернатор Аттики Рена Дуру – 34% голосов.
При этом явка была намного ниже, чем неделю назад – менее 41% избирателей по сравнению с 59%. Почти 3% бюллетеней были признаны недействительными. Еще 5,6% избирателей опустили белый бюллетень, означающий, что избиратель не хочет отдать голос какой-либо партии.
Мэром Афин избран Константинос Бакояннис – у него 65,25% голосов, выдвиженец СИРИЗА Афанасиос Илиопулос получил 34,75% голосов. Изменений результатов не ожидается, подсчитаны почти 97% голосов. Явка составила 33,29%.
Избиратель знакомится со списками кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент на одном их избирательных участков в Афинах. 26 мая 2019
27 мая, 10:45
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Бакояннис - представитель известного семейства политиков Мицотакисов, он внук бывшего премьер-министра Константиноса Мицотакиса. Его мать Дора Бакоянни в начале 2000-х годов стала первой женщиной – мэром Афин, он ушла с должности мэра в 2006 году, чтобы возглавить МИД Греции, сейчас является депутатом парламента. Дядя Бакоянниса – Кириакос Мицотакис возглавляет партию "Новая демократия" и также является депутатом.
Бакояннис сейчас возглавляет регион Центральная Греция.
В Салониках побеждает независимый кандидат Константинос Зервас (66,81% голосов), в Патрах – нынешний мэр коммунист Константинос Пилетидис (70,86%), в Пирее – независимый кандидат, нынешний мэр Пирея и президент футбольной команды "Олимпиакос" Иоаннис Моралис (57,87%).
Первый тур выборов прошел 26 мая. Тогда были избраны шесть из 13 губернаторов – все представители оппозиции и 107 мэров из 336.
Во втором туре выборов оппозиция победила на выборах губернаторов семи регионов и подавляющего большинства мэров. Хотя МВД Греции подсчитало данные еще не всех участков, окончательные итоги уже не изменятся.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после поражения правящей партии СИРИЗА 26 мая на выборах в Европарламент заявил, что после второго тура местных выборов 2 июня попросит президента распустить парламент и провести досрочные выборы. Ожидается, что Ципрас 10 июня посетит президента Греции, а досрочные парламентские выборы пройдут 7 июля. До этого правительство будет исполнять обязанности. Вопрос об отставке премьера и назначении временного правительства не стоит.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции с министрами экономического блока правительства
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Премьер Греции накануне выборов объявил о снижении налогов
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