В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины

АФИНЫ, 2 июн - РИА Новости. В Греции представители оппозиции победили в подавляющем большинстве регионов и муниципалитетов во втором туре выборов губернаторов и местных властей. Предварительные данные опубликовало МВД Греции, которое отвечает за проведение выборов.

Губернатором столичного региона Аттика стал Георгиос Паттулис от крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия". По итогам подсчета данных с 86% избирательных участков, он набрал почти 66% голосов. Его соперница – нынешний губернатор Аттики Рена Дуру – 34% голосов.

При этом явка была намного ниже, чем неделю назад – менее 41% избирателей по сравнению с 59%. Почти 3% бюллетеней были признаны недействительными. Еще 5,6% избирателей опустили белый бюллетень, означающий, что избиратель не хочет отдать голос какой-либо партии.

Мэром Афин избран Константинос Бакояннис – у него 65,25% голосов, выдвиженец СИРИЗА Афанасиос Илиопулос получил 34,75% голосов. Изменений результатов не ожидается, подсчитаны почти 97% голосов. Явка составила 33,29%.

Бакояннис - представитель известного семейства политиков Мицотакисов, он внук бывшего премьер-министра Константиноса Мицотакиса. Его мать Дора Бакоянни в начале 2000-х годов стала первой женщиной – мэром Афин, он ушла с должности мэра в 2006 году, чтобы возглавить МИД Греции, сейчас является депутатом парламента. Дядя Бакоянниса – Кириакос Мицотакис возглавляет партию "Новая демократия" и также является депутатом.

Бакояннис сейчас возглавляет регион Центральная Греция.

В Салониках побеждает независимый кандидат Константинос Зервас (66,81% голосов), в Патрах – нынешний мэр коммунист Константинос Пилетидис (70,86%), в Пирее – независимый кандидат, нынешний мэр Пирея и президент футбольной команды "Олимпиакос" Иоаннис Моралис (57,87%).

Первый тур выборов прошел 26 мая. Тогда были избраны шесть из 13 губернаторов – все представители оппозиции и 107 мэров из 336.

Во втором туре выборов оппозиция победила на выборах губернаторов семи регионов и подавляющего большинства мэров. Хотя МВД Греции подсчитало данные еще не всех участков, окончательные итоги уже не изменятся.