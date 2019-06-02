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РИА Новости

После сноса памятника Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела

Вчера, 22:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. 2 июня 2019
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. 2 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. После сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела, сообщили в полиции.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
Вчера, 17:24
Вятрович назвал снос бюста Жукова в Харькове "стихийной декоммунизацией"
Ранее представители националистических организаций повалили бюст возле Дворца спорта с помощью троса. Затем националисты стали отбивать буквы с монумента, а также установили на месте бюста флаг Украины.
Во время сноса пострадали три сотрудника правоохранительных органов. Как сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции, рядом с полицейскими распылили слезоточивый газ и они получили химические ожоги.
Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
Вчера, 20:16
В ОП призвали власти Украины публично осудить вандалов, снесших бюст Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что сваленный с постамента бюст маршала Георгия Жукова будет восстановлен. В свою очередь, глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович попросил власти Харькова разрешить восстановить памятник за счет партии.
Он отметил, что со стороны украинских силовиков пока не было никакой реакции.
По его мнению, украинцам надо "объединяться, а не бегать каждому по своим закоулкам, как сегодня это все спланировано и происходит на наших глазах".
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. 2 июня 2019
Вчера, 16:41
Кадыров осудил разрушение бюста Жукова в Харькове
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Украина
Популярные комментарии
Это самоуничтожениет и путь в вечное вассальство! Истории у этой страны - нет! У них Шухевич и Бандера. Вот их история. И молча наблюдающий народ.
2 июня, 23:04
Алексей Петров
1300001
Они думают, что строят "новую" Украину - а на самом деле ломают старую!А без прошлого не бывает будущего
2 июня, 22:40
vvdv
1020001
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