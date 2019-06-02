После сноса памятника Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. После сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела, сообщили в полиции.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее представители националистических организаций повалили бюст возле Дворца спорта с помощью троса. Затем националисты стали отбивать буквы с монумента, а также установили на месте бюста флаг Украины.

Во время сноса пострадали три сотрудника правоохранительных органов. Как сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции, рядом с полицейскими распылили слезоточивый газ и они получили химические ожоги.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что сваленный с постамента бюст маршала Георгия Жукова будет восстановлен. В свою очередь, глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович попросил власти Харькова разрешить восстановить памятник за счет партии.

Он отметил, что со стороны украинских силовиков пока не было никакой реакции.

По его мнению, украинцам надо "объединяться, а не бегать каждому по своим закоулкам, как сегодня это все спланировано и происходит на наших глазах".

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.