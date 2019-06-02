Боевики за сутки нарушили режим перемирия в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Сандран, Акч-Баэр, Мортлу, Айн-Эль-Ашра, Ройсет-Рушу, Кабух, Ройс-Услеман провинции Латакия, Кальт-Марза провинции Хама", - сказал он.

Купчишин добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели две гуманитарные акции - в населенном пункте Маррат провинции Дей-Эз-Зор и в лагере "Харем" в городе Латакия.